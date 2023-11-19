Єменські хусити викрали вантажне судно у Червоному морі: на судні є українці

Єменські хусити, яких підтримує Іран, захопили вантажне судно Galaxy Leader з міжнародним цивільним екіпажем в Червоному морі.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Армія оборони Ізраїлю Цахал заявила, що захоплення судна - дуже серйозний інцидент в світовому масштабі.

Там додали, що судно прямувало з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем, на борту не було жодного ізраїльтянина.

"Це не ізраїльський корабель", - заявила ізраїльська армія.

Судно під прапором Багамських островів зареєстроване на британську компанію, яка частково належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару, відомому під ім'ям Рамі, але наразі судно в оренда взяла японська компанія.

"Британське судно, що експлуатується японською компанією, було захоплене за примхою Ірану повстанцями-хуситами в Ємені", - заявили в офісі прем'єр-міністра Ізраїля.

На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики, проте ізраїльтян на судні не було.

"Це ще один акт іранського тероризму, який виражає стрибок вперед в іранській агресії проти громадян вільного світу і створює міжнародні наслідки, коли мова йде про безпеку глобальних судноплавних маршрутів", - мовиться в заяві.

Речник пов'язаний з іранським військовим угрупованням "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в сьогодні угруповання націлиться на всі кораблі, які належать чи експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор. Він закликав країни відкликати своїх громадян, які працюють у складі екіпажів таких кораблів.