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Єменські хусити запевняють Китай і росію, що їхні кораблі не стануть мішенню – Bloomberg

21 березня 2024, 16:52
Єменські хусити запевняють Китай і росію, що їхні кораблі не стануть мішенню – Bloomberg
Фото: bikyamasr.com
Китай і росія досягли порозуміння після перемовин між їхніми дипломатами та одним із провідних політиків хуситів Мохаммедом Абдель Саламом в Омані.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Єменські хусити пообіцяли Китаю та росії, що не атакуватимуть їхні кораблі, які проходитимуть через Червоне море та Аденську затоку. 

В обмін на безпеку в Червоному морі та Аденській затоці, Пекін і москва можуть надати політичну підтримку єменським повстанцям в таких органах, як Рада безпеки ООН. Єдине, що незрозуміло, як така підтримка буде проявлятися, але вона може включати блокування більшої кількості резолюцій.

Речники китайського і російського урядів, так само як і хуситів, включно з Абдель Саламом, не надали коментарів Bloomberg з цього приводу.

"Хоча хусити вже повідомили, що судна Москви і Пекіна не будуть об’єктами нападу, перемовини підкреслюють зростаючу знервованість серед світових держав через атаки ракетами та дронами у південній частині Червоного моря і навколо нього, що почалися у середині листопада", - пише в агентствіо.

Тоді як більшість західних судноплавних компаній уникали проходження через Баб-ель-Мандебську протоку, яка з’єднує Червоне море та Аденську затоку, через атаки з боку хуситів, дані відстеження суден свідчать, що багато кораблів з Китаю і росії проходять через цей район.

Лише вчора стало відомо, що Єменські хусити атакували у Червоному морі грецький танкер зі зрідженим газом.

Нагадаємо, що в Червоному морі тривають атаки хуситів на судна, через що доходи Суецького каналу впали на 50%.

 

РосіяКитайатакахуситиЄменські

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