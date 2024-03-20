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Єменські хусити атакували у Червоному морі грецький танкер зі зрідженим газом – Reuters

20 березня 2024, 10:35
Єменські хусити атакували у Червоному морі грецький танкер зі зрідженим газом – Reuters
Фото: fleetmon.com
За попередніми даними, судно жодних пошкоджень не зазнало.

Єменські хусити атакували паливний танкер MADO у Червоному морі протикорабельними ракетами. За попередніми даними, судно жодних пошкоджень не зазнало.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що MADO – це танкер для перевезення зрідженого нафтового газу, який останнім часом ходить під прапором Маршаллових островів, що прямує до Сінгапуру з Саудівської Аравії.

Хусити назвали його американським, але в базі даних судноплавства Equasis зазначено, що воно належить грецькій компанії Naftomar Shipping & Trading Co Ltd.

Нагадаємо, що в Червоному морі тривають атаки хуситів на судна, через що доходи Суецького каналу впали на 50%.

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