США куплять в Україні 150 тис. тонн пшениці для Африки

США мають намір закупити в України близько 150 тис. тонн зерна протягом найближчих тижнів – для подолання продовольчої кризи у світі.

Наразі його кінцеві пункти призначення поки що не затверджені, проте, за словами керівника Всесвітньої продовольчої програми (ЗПС) Девіда Бізлі, йдеться про Африку, де "вже загинули тисячі людей".

Про це повідомляє Associated Press.

"Ситуація, що склалася на Африканському Розі (півострів у Східній Африці) є ідеальним штормом на вершині ідеального шторму, цунамі на вершині цунамі. Причина - схильний до посухи регіон намагається впоратися з високими цінами на продовольство і паливо викликаними війною в Україні", - йдеться в материіалі.

Його автори нагадують: Україна була джерелом половини зерна, яке ВПП закупило минулого року, щоб нагодувати 130 млн. голодуючих. Але повільне відновлення її портів та обережний рух вантажних суден "не дозволять глобальної кризи продовольчої безпеки". ʼ

"Я думаю, що найближчими тижнями, швидше за все, оголосимо голод", - зазначив Бізлі.

При цьому він наголосив: перше судно з українським зерном прибуде до африканського Джибуті 26 чи 27 серпня. На його борту – 23 тис. тонн зерна, "що достатньо, щоб годувати 1,5 млн осіб повним раціоном протягом місяця".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США виділять $68 мільйонів на закупівлю української пшениці.