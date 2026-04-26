США могли приховати наслідки ударів Ірану

26 квітня 2026, 10:12
Фото: afp.com
Реальні втрати від атак Ірану по базах США на Близькому Сході можуть недооцінюватися.

У США можуть приховувати реальні масштаби наслідків військового протистояння з Іраном, зокрема рівень руйнувань на американських базах, втрати серед військових і фінансові збитки. 

Про це повідомляє телеканал NBC News.

За даними джерел видання, справжні наслідки атак можуть бути значно серйознішими, ніж зазначається у публічних звітах. Оцінки ґрунтуються на аналітиці American Enterprise Institute (AEI), а також на розмовах із представниками Конгресу та американських відомств.

Згідно з даними AEI, Іран здійснив удари по понад 100 об’єктах, пов’язаних із 11 американськими військовими базами на Близькому Сході, зокрема в Саудівській Аравії та Катарі.

Окремі джерела стверджують, що іранський винищувач F-5 нібито прорвав систему протиповітряної оборони США та атакував базу в Кувейті. Якщо це підтвердиться, це стане першим за багато років випадком удару пілотованого ворожого літака по американській військовій базі в регіоні.

Аналітики інституту оцінюють загальні збитки США від атак більш ніж у 5 млрд доларів. За даними Пентагону, внаслідок обстрілів загинули 13 військових, ще близько 400 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Питання можливого замовчування масштабів втрат викликало критику з боку частини американських законодавців.

"Ми тижнями ставимо запитання і не отримуємо чітких відповідей, попри те що Пентагон просить рекордний бюджет", – заявив NBC помічник одного з республіканських конгресменів.

Водночас у Білому домі заявляють про значне послаблення військового потенціалу Ірану та успішну позицію США у переговорах. Пентагон пояснює обмежене оприлюднення даних міркуваннями оперативної безпеки.

Однак, за даними NBC, частина іранських ракет усе ж досягла цілей, попри офіційні заяви про їх неефективність. Журналісти також припускають, що кількість жертв серед американських військових може бути занижена в офіційній статистиці.

Крім того, повідомляється, що Білий дім звертався до приватних супутникових компаній із проханням тимчасово не публікувати знімки американських баз у регіоні після атак. Зокрема, компанія Planet Labs у квітні обмежувала доступ до відповідних зображень.

Раніше ми писали, що США застосували сотні Tomahawk і тисячі JASSM проти Ірану.

 

