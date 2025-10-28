США надали гарантії, що німецьку "дочку" "Роснєфті" не торкнуться нові санкції

Причина — актив більше не перебуває під контролем москви.

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе повідомила, що уряд США письмово гарантував звільнення німецької філії російської компанії "Роснєфть" від дії нових енергетичних санкцій. Причина — актив більше не перебуває під контролем москви.

Як передає Reuters, відповідного листа з гарантіями Вашингтон надіслав у понеділок увечері. У документі підтверджується, що діяльність компанії "Rosneft Deutschland" повністю відокремлена від російської материнської структури.

Берлін звернувся до США із запитом після того, як адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції проти енергетичних гігантів "Роснєфті" та "Лукойлу".

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році німецький уряд конфіскував активи "Роснєфті" та передав їх у довірче управління, термін якого неодноразово продовжувався.

Раніше Німеччина вела переговори про продаж Rosneft Deutschland Катару, однак угоду не вдалося укласти через розбіжності у ціні.

Німецька філія "Роснєфті" володіє частками у трьох нафтопереробних заводах, що забезпечують близько 12% усієї переробної потужності країни, тож потенційне потрапляння під санкції могло б серйозно вдарити по енергетичній безпеці Німеччини.