США направляють посланця до Гренландії

Візит заплановано на травень.

Спеціальний посланник президента США щодо Гренландії Джефф Лендрі планує свій перший візит на арктичний острів наступного місяця.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Лендрі, губернатор штату Луїзіана, був призначений посланником у грудні. Його ім’я включене до списку учасників бізнес-конференції Future Greenland, яка відбудеться 19–20 травня у столиці Нуук.

Організатори зазначають, що він братиме участь як звичайний учасник, який оплатив вхід, і не входитиме до офіційної програми заходу. Чи матиме він окремі зустрічі з керівництвом Гренландії, наразі невідомо.

Візит відбувається на тлі напруження у відносинах між Вашингтоном і Копенгагеном після заяв Дональда Трампа щодо стратегічної ролі острова.

Також поїздка збігається з політичною невизначеністю в Данії, де триває формування уряду після виборів.

Призначення Лендрі викликало увагу через його відсутність досвіду в арктичній політиці та попередні заяви на підтримку можливого посилення впливу США на Гренландію.

Крім того, США ведуть переговори про розширення військової присутності в Гренландії.