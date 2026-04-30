США направляють посланця до Гренландії

30 квітня 2026, 13:22
США направляють посланця до Гренландії
Фото: CNN
Візит заплановано на травень.

Спеціальний посланник президента США щодо Гренландії Джефф Лендрі планує свій перший візит на арктичний острів наступного місяця.

Про це повідомляє агенція Bloomberg

Лендрі, губернатор штату Луїзіана, був призначений посланником у грудні. Його ім’я включене до списку учасників бізнес-конференції Future Greenland, яка відбудеться 19–20 травня у столиці Нуук.

Організатори зазначають, що він братиме участь як звичайний учасник, який оплатив вхід, і не входитиме до офіційної програми заходу. Чи матиме він окремі зустрічі з керівництвом Гренландії, наразі невідомо.

Візит відбувається на тлі напруження у відносинах між Вашингтоном і Копенгагеном після заяв Дональда Трампа щодо стратегічної ролі острова.

Також поїздка збігається з політичною невизначеністю в Данії, де триває формування уряду після виборів.

Призначення Лендрі викликало увагу через його відсутність досвіду в арктичній політиці та попередні заяви на підтримку можливого посилення впливу США на Гренландію.

Крім того, США ведуть переговори про розширення військової присутності в Гренландії.

 

Останні матеріали

У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
