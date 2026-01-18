Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США неофіційно запитували у Данії дані про військову інфраструктуру Гренландії

18 січня 2026, 18:18
США неофіційно запитували у Данії дані про військову інфраструктуру Гренландії
Фото: bigpicture.ru
Того року американська сторона поза звичними дипломатичними каналами намагалася отримати інформацію про порти, авіабази та військові об’єкти в Гренландії.

У 2025 році Сполучені Штати в умовах підвищеної конфіденційності намагалися отримати від данських військових у Гренландії інформацію про порти, авіабази та інші військові об’єкти на острові.

Про це повідомляє данське видання Berlingske.

Як пише газета, журналісти ознайомилися з документами Збройних сил Данії та Міністерства оборони, які були суттєво відредаговані з міркувань національної безпеки. Саме з них випливає, що контакти відбувалися поза стандартними дипломатичними та військовими каналами.

Зокрема, у січні 2025 року американський військовий двічі з інтервалом у шість днів звертався безпосередньо до данського військового командування в Гренландії з проханням надати додаткову інформацію.

"Перший запит надійшов 16 січня 2025 року. 26 січня оборонне відомство знову було поінформоване про те, що та сама неназвана особа звернулася з новим запитом", – зазначає Berlingske.

За даними видання, йшлося про інфраструктуру Гренландії, включно з об’єктами критично важливої військової інфраструктури. Така інформація могла б мати значення для стратегічного та оперативного планування, зокрема у разі військової присутності або силового сценарію.

Водночас журналісти зазначають, що наразі невідомо, чи були ці дані фактично передані Вашингтону і в якому обсязі.

Berlingske також звертає увагу, що на початку того ж місяця, 7 січня 2025 року, Гренландію відвідав Дональд Трамп-молодший, син президента США. Цей візит відбувся на тлі посилення риторики Дональда Трампа щодо стратегічної важливості острова для США.

Посольство США в Копенгагені у коментарі виданню заявило, що «не має дивувати», що Вашингтон підтримує контакти з партнерами в Данії та Гренландії, оскільки сторони «співпрацюють для гарантування безпеки в межах альянсу та в Арктичному регіоні».

Нагадаємо, протягом останнього року президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання Сполучених Штатів отримати контроль над Гренландією, останнім часом значно посиливши свою риторику.

 
СШАГренландіярозвідка

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється