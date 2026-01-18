США неофіційно запитували у Данії дані про військову інфраструктуру Гренландії

Того року американська сторона поза звичними дипломатичними каналами намагалася отримати інформацію про порти, авіабази та військові об’єкти в Гренландії.

У 2025 році Сполучені Штати в умовах підвищеної конфіденційності намагалися отримати від данських військових у Гренландії інформацію про порти, авіабази та інші військові об’єкти на острові.

Про це повідомляє данське видання Berlingske.

Як пише газета, журналісти ознайомилися з документами Збройних сил Данії та Міністерства оборони, які були суттєво відредаговані з міркувань національної безпеки. Саме з них випливає, що контакти відбувалися поза стандартними дипломатичними та військовими каналами.

Зокрема, у січні 2025 року американський військовий двічі з інтервалом у шість днів звертався безпосередньо до данського військового командування в Гренландії з проханням надати додаткову інформацію.

"Перший запит надійшов 16 січня 2025 року. 26 січня оборонне відомство знову було поінформоване про те, що та сама неназвана особа звернулася з новим запитом", – зазначає Berlingske.

За даними видання, йшлося про інфраструктуру Гренландії, включно з об’єктами критично важливої військової інфраструктури. Така інформація могла б мати значення для стратегічного та оперативного планування, зокрема у разі військової присутності або силового сценарію.

Водночас журналісти зазначають, що наразі невідомо, чи були ці дані фактично передані Вашингтону і в якому обсязі.

Berlingske також звертає увагу, що на початку того ж місяця, 7 січня 2025 року, Гренландію відвідав Дональд Трамп-молодший, син президента США. Цей візит відбувся на тлі посилення риторики Дональда Трампа щодо стратегічної важливості острова для США.

Посольство США в Копенгагені у коментарі виданню заявило, що «не має дивувати», що Вашингтон підтримує контакти з партнерами в Данії та Гренландії, оскільки сторони «співпрацюють для гарантування безпеки в межах альянсу та в Арктичному регіоні».

Нагадаємо, протягом останнього року президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання Сполучених Штатів отримати контроль над Гренландією, останнім часом значно посиливши свою риторику.