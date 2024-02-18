Вперше в історії США передали $500 тисяч конфіскованих активів рф для допомоги Україні
Про це йдеться на сайті Міністерство юстиції США.
Передачу майже півмільйона доларів конфіскованих російських коштів було оголошено на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Кошти були конфісковані Сполученими Штатами після викриття незаконної мережі закупівель. Ділки намагалися імпортувати в росію високоточний верстат американського виробництва для використання в секторах оборони та розповсюдження ядерної зброї", - йдеться на сайті Мін’юсту США.
У відомстві додали, що подібна передача коштів через третю країну відбувається вперше в історії.
"Ця передача є першою у своєму роді передачею США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні", - зазначили в американському міністерстві.
Кошти передадуть Естонії, адже наразі немає можливості здійснити прямий переказ в Україну.
Естонія має використати кошти для проєкту з прискорення оцінки збитків і критичного ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, які стали цілями для ударів російської армії.
"Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів заборонити доступ президенту путіну до західних технологій, на які він покладається, щоб вести незаконну війну проти України", - заявила заступниця генерального прокурора Ліза Монако.
Міністерство юстиції США продовжить шукати креативні рішення, щоб український народ міг ефективно реагувати на агресію росії та мав кошти на відбудову.