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Вперше в історії США передали $500 тисяч конфіскованих активів рф для допомоги Україні

18 лютого 2024, 10:01
Вперше в історії США передали $500 тисяч конфіскованих активів рф для допомоги Україні
Фото: з вільних джерел
Сполучені штати через Естонію передали Україні майже 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів.

Про це йдеться на сайті Міністерство юстиції США.

Передачу майже півмільйона доларів конфіскованих російських коштів було оголошено на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Кошти були конфісковані Сполученими Штатами після викриття незаконної мережі закупівель. Ділки намагалися імпортувати в росію високоточний верстат американського виробництва для використання в секторах оборони та розповсюдження ядерної зброї", - йдеться на сайті Мін’юсту США.

У відомстві додали, що подібна передача коштів через третю країну відбувається вперше в історії.

"Ця передача є першою у своєму роді передачею США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні", - зазначили в американському міністерстві.

Кошти передадуть Естонії, адже наразі немає можливості здійснити прямий переказ в Україну. 

Естонія має використати кошти для проєкту з прискорення оцінки збитків і критичного ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, які стали цілями для ударів російської армії.

"Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів заборонити доступ президенту путіну до західних технологій, на які він покладається, щоб вести незаконну війну проти України", - заявила заступниця генерального прокурора Ліза Монако.

Міністерство юстиції США продовжить шукати креативні рішення, щоб український народ міг ефективно реагувати на агресію росії та мав кошти на відбудову.

 

 
ЕстоніяУкраїнаконфісковані активи рфМіністерство юстиції США

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