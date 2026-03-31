Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США перекидають десантників на Близький Схід

31 березня 2026, 12:09
США перекидають десантників на Близький Схід
Фото: womeninuniform.tumblr.com
Проте рішення про введення військ на територію Ірану поки не ухвалене.

Тисячі військовослужбовців 82-ї повітрянодесантної дивізії армії США розпочали масштабну передислокацію на Близький Схід.

Про це повідомляє агенція Reuters

Серед перекинутих сил – командний штаб дивізії, підрозділи забезпечення та бригадна бойова група. Раніше в регіон вже були направлені тисячі моряків і морських піхотинців.

За даними джерел телеканалу Al Jazeera, прибуття десантників триватиме протягом тижня, і загальна чисельність контингенту становитиме близько 3 тисяч військовослужбовців.

Видання зазначає, що рішення про введення військ на територію Ірану наразі не ухвалене. 

Серед можливих сценаріїв розглядаються: контроль над островом Харг, через який проходить основна частина іранського нафтового експорту, та забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Водночас журналісти пишуть, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завершення операції проти Ірану, залишивши протоку закритою для морського руху.

 

військаСШАБлизький Схід

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється