США перекидають десантників на Близький Схід

Тисячі військовослужбовців 82-ї повітрянодесантної дивізії армії США розпочали масштабну передислокацію на Близький Схід.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Серед перекинутих сил – командний штаб дивізії, підрозділи забезпечення та бригадна бойова група. Раніше в регіон вже були направлені тисячі моряків і морських піхотинців.

За даними джерел телеканалу Al Jazeera, прибуття десантників триватиме протягом тижня, і загальна чисельність контингенту становитиме близько 3 тисяч військовослужбовців.

Видання зазначає, що рішення про введення військ на територію Ірану наразі не ухвалене.

Серед можливих сценаріїв розглядаються: контроль над островом Харг, через який проходить основна частина іранського нафтового експорту, та забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Водночас журналісти пишуть, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завершення операції проти Ірану, залишивши протоку закритою для морського руху.