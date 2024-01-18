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США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за постачання зброї росії – The Guardian

18 січня 2024, 15:41
США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за постачання зброї росії – The Guardian
Фото: з відкритих джерел
Йдеться про постачання зброї, яку москва використовує на війні проти України.

 США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за постачання зброї росії

Про це повідомляє The Guardian.

Представники трьох країн у питаннях ядерної зброї провели зустріч у Сеулі.

Високопосадовець США у справах Північної Кореї Чон Пак заявив, що передача північнокорейських балістичних ракет малої дальності та іншої зброї росії та використання її проти України, а також порушення прав людини вимагають уваги та скоординованих дій.

Він додав, що у США "глибоко стурбовані" зростанням ворожої риторики КНДР у бік Південної Кореї.

Представник Японії Хіроюкі Намазу засудив запуски балістичних ракет Північною Кореєю. Він також закликав уважно стежити за тим, що Пхеньян може отримати від росії в обмін на зброю.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. 

 

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