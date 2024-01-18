США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за постачання зброї росії – The Guardian

США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за постачання зброї росії

Про це повідомляє The Guardian.

Представники трьох країн у питаннях ядерної зброї провели зустріч у Сеулі.

Високопосадовець США у справах Північної Кореї Чон Пак заявив, що передача північнокорейських балістичних ракет малої дальності та іншої зброї росії та використання її проти України, а також порушення прав людини вимагають уваги та скоординованих дій.

Він додав, що у США "глибоко стурбовані" зростанням ворожої риторики КНДР у бік Південної Кореї.

Представник Японії Хіроюкі Намазу засудив запуски балістичних ракет Північною Кореєю. Він також закликав уважно стежити за тим, що Пхеньян може отримати від росії в обмін на зброю.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.