США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за постачання зброї росії – The Guardian
США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за постачання зброї росії
Про це повідомляє The Guardian.
Представники трьох країн у питаннях ядерної зброї провели зустріч у Сеулі.
Високопосадовець США у справах Північної Кореї Чон Пак заявив, що передача північнокорейських балістичних ракет малої дальності та іншої зброї росії та використання її проти України, а також порушення прав людини вимагають уваги та скоординованих дій.
Він додав, що у США "глибоко стурбовані" зростанням ворожої риторики КНДР у бік Південної Кореї.
Представник Японії Хіроюкі Намазу засудив запуски балістичних ракет Північною Кореєю. Він також закликав уважно стежити за тим, що Пхеньян може отримати від росії в обмін на зброю.
Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.