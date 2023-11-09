США поділяють занепокоєння Південної Кореї з приводу зростання військової співпраці між КНДР і росією – Блінкен

Повідомлялося, що Північна Корея надала росії зброю для війни проти України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер, 9 листопада, провів переговори у Південній Кореї про посилення військових зв'язків між Північною Кореєю і росією.

Про це повідомляє Yonhap.

Переговори відбулися після того, як стало відомо, що Північна Корея надала рф велику кількість боєприпасів для використання у війні проти України в межах угоди про постачання зброї, яка, ймовірно, була досягнута на вересневому саміті між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом росії владіміром путіним.

Блінкен прибув до Південної Кореї пізно ввечері в середу, 8 листопада, після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Токіо.

Блінкен зустрівся з радником з питань національної безпеки Сеула Чо Те Йонгом і "рішуче засудив" надання Північною Кореєю військової техніки та боєприпасів росії для війни проти України, повідомив Державний департамент.

Також він зустрівся з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Чжином.

Блінкен наголосив на важливості підтримки України і подякував за відданість Сеула наданню допомоги Києву, йдеться у повідомленні Держдепу. Сторони також обговорили важливість співпраці у вирішенні глобальних викликів, включаючи нестабільність на Близькому Сході.

Перед переговорами з Паком у четвер Блінкен здійснив “візит ввічливості” до президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Поглиблення військової співпраці між КНДР і росією породило перспективу того, що Пхеньян може отримати від москви допомогу для своєї ракетної програми. Офіційні особи в Сеулі заявили, що Північна Корея, схоже, готується до третьої спроби запуску військового супутника-шпигуна після невдач у травні і серпні.

Раніше Блінкен заявляв, що США глибоко стурбовані тим, що росія надає Пхеньяну в обмін на зброю і боєприпаси, пообіцявши наполягати на "повному виконанні" резолюцій Ради Безпеки ООН.

Блінкен, ймовірно, використає цю поїздку, щоб підтвердити зобов'язання США у сфері безпеки щодо захисту свого союзника від північнокорейських загроз і підкреслити непохитну стратегічну спрямованість на Індо-Тихоокеанський регіон, навіть на тлі війни між Ізраїлем і Хамас та інших глобальних викликів.

"Я їду до Кореї, а потім до Індії, що знову ж таки є ще одним свідченням того, що ми дуже зосереджені на Індо-Тихоокеанському регіоні і залишатимемось такими", - сказав Блінкен.

Також могли обговорюватися питання, пов'язані з Пекіном, напередодні зустрічі між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном в кулуарах саміту форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Після візиту до Південної Кореї Блінкен вирушить до Індії, де до нього приєднається міністр оборони США Ллойд Остін для спільних переговорів з індійськими колегами.