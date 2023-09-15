США потрібно більше обговорювати те, як закінчиться війна в Україні – NYT

Прихильники перемир’я кажуть, що повна військова перемога однієї зі сторін малоймовірна.

Гарячі і подекуди неприємні дебати про те, як закінчити війну в Україні, посилилися після того, як український контрнаступ не виправдав сподівань, а американська підтримка продовження допомоги почала слабнути. Опитування CNN, опубліковане 4 серпня, показало, що серед лібералів 69% підтримують збільшення фінансування, а серед консерваторів - лише 31%.

Про це йдеться у матеріалі New York Times.

Прихильники перемир’я стверджують, що чим швидше закінчиться кривава бійня і руйнування, тим швидше Україна зможе почати будувати демократичну, процвітаючу державу. І це стане моральною перемогою над росією.

Яструби стверджують, що припинення вогню фактично винагородить російську агресію значними територіальними здобутками. Тому лише рішуча військова перемога над росією може змусити владіміра путіна чи його наступників відмовитися від майбутніх захоплень територій. Дебати ускладнюються заявою Дональда Трампа про те, що в разі його обрання він закінчить війну "за 24 години", а також протестом проти продовження допомоги Україні з боку інших кандидатів у президенти від Республіканської партії. Це дає росії сильний стимул не вести переговори до виборів 2024 року.

"Будь-які розмови про припинення вогню або переговори є передчасними. Жодна зі сторін не готова до переговорів, і США не в змозі змусити їх сісти за стіл. путін, який вирішив розв'язати цю війну, міг би закінчити її сьогодні, просто відкликавши свої війська. Проте він продовжує претендувати на майже п'яту частину території України і не виявляє жодної зацікавленості у припиненні вогню. Він із самого початку зробив ставку на те, що час розмиє прихильність Заходу до України, і, швидше за все, сприйме будь-який поштовх до припинення вогню як підтвердження того, що його стратегія працює", - йдеться в статті.

І поки росія не готова до переговорів, до них не готовий і український президент Володимир Зеленський, чия публічно проголошена мета - вигнати росіян з усієї української території включно з Кримом і Донбасом. Будь-які територіальні поступки російському загарбнику - табу для Зеленського і українців, і вони не погодяться на припинення вогню, яке путін зміг би використати для перегрупування і нового нападу.

Момент, коли обидві сторони дійдуть висновку, що їм більше немає чого вигравати на полі бою, був би передумовою для переговорів. Але такий момент все ще здається дуже далеким. Позиція президента Джо Байдена з самого початку війни, яку поділяють союзники Америки, полягає в тому, щоб дати Україні зброю і ресурси для самозахисту. І коли прийде час, вона буде займати "якомога сильнішу позицію за столом переговорів".

"Я не буду тиснути на український уряд, щоб він пішов на будь-які територіальні поступки, ні приватно, ні публічно", - неодноразово повторював президент США.

New York Times визнає, що ставить під сумнів деякі конкретні рішення Байдена, такі як постачання українській армії касетних боєприпасів. Але видання погоджується з ним, що було б «неправильно і проти усталених принципів» чинити тиск на іншу країну, щоб вона вела переговори щодо своєї суверенної території.

Україна заслуговує на повну підтримку проти неспровокованого вторгнення росії, і в національних інтересах США - очолити своїх союзників по НАТО, продемонструвавши, що вони не потерплять реваншистських амбіцій путіна. Це демонстрація відданості Америки демократії та лідерству, на яку дивляться інші потенційні агресори.

"Тверда підтримка України, однак, не суперечить відкритій дискусії про масштаби і ступінь американської підтримки, а також про те, як може закінчитися війна. Навпаки, зобов'язання такого масштабу і наслідків вимагають дебатів, щоб виправдати суспільну підтримку, особливо в сьогоднішніх умовах різкого розколу в політиці", - пише New York Times.

Відкрита дискусія про війну та її перебіг не повинна стати сигналом про слабкість чи брак волі для путіна. Це те, що президент Байден і лідери обох партій можуть чітко пояснити російському лідеру.

"Зараз, безумовно, не час вагатися. Зараз, коли Україна мужньо захищає свій суверенітет і підриває здатність росії загрожувати НАТО, не час розслаблятися", - заявив нещодавно один з лідерів Республіканської партії Мітч МакКоннелл, закликаючи своїх колег підтримати продовження допомоги Україні.