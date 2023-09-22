США повернули Україні антикваріат, який викрала росія

Сполучені штатит повернули Україні культурні цінності, викрадені із тимчасово окупованих територій.

Серед них два залізних скіфських мечі-акінаки VI ст. до н. Е.

Про це повідомив Офісі Президента України.

Зеленський під час робочого візиту до США узяв участь у церемонії повернення культурних цінностей Україні.

Також на заході були присутні міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. Вони підписали відповідний сертифікат передачі українських артефактів, конфіскованих правоохоронними органами США.