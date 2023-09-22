Матеріали:
Теми:

США повернули Україні антикваріат, який викрала росія

22 вересня 2023, 11:09
США повернули Україні антикваріат, який викрала росія
Сполучені штатит повернули Україні культурні цінності, викрадені із тимчасово окупованих територій.

Серед них два залізних скіфських мечі-акінаки VI ст. до н. Е.

Про це повідомив Офісі Президента України.

Зеленський під час робочого візиту до США узяв участь у церемонії повернення культурних цінностей Україні.

Також на заході були присутні міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. Вони підписали відповідний сертифікат передачі українських артефактів, конфіскованих правоохоронними органами США.

 

Останні матеріали

Питання та відповіді щодо
Політика
Питання та відповіді щодо "F-16 для України". Частина 3 – Том Купер
22 вересня 2023, 11:00
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Політика
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
21 вересня 2023, 18:15
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
21 вересня 2023, 12:00
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
20 вересня 2023, 19:30
Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється