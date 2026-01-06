Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США продемонстрували силу у Венесуелі, підкресливши обмежені можливості москви – Politico

06 січня 2026, 11:13
США змогли швидко і рішуче втрутитися у Каракасі, тоді як москва не змогла захистити свого головного партнера у Латинській Америці.

Операція США у Венесуелі, в результаті якої було затримано диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес, продемонструвала обмежені можливості росії як союзника та завдала потужного удару по амбіціях президента кремля владіміра путіна.

Про це пише журналістка Єва Хартог у статті для Politico.

Авторка зазначає, що США змогли швидко і рішуче втрутитися у Каракасі, тоді як москва не змогла захистити свого головного партнера у Латинській Америці. Це підриває концепцію "багатополярного світу", яку путін просував як альтернативу домінуванню Заходу.

"Самопроголошений "багатополярний" світ антизахідних диктаторських союзів від Каракаса до Тегерана є по суті безсилим. Трамп виявився більш ефективним у нестандартних втручаннях, яких кремль прагнув досягти", — пише Хартог.

Політичний аналітик і колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов зазначив, що дії Трампа у Венесуелі віддзеркалюють те, що путін обіцяв зробити в Україні, але не реалізував.

Росіяни раніше вкладали у Венесуелу понад 20 мільярдів доларів у військову техніку та контроль над нафтовою промисловістю, проте тепер ці інвестиції виявилися малоефективними. Хартог наголошує, що затримання Мадуро особливо прикре для Москви, оскільки досі вона могла швидко переправляти своїх союзників, як у випадку з Януковичем чи Башаром Асадом.

російські чиновники та прокремлівські медіа засудили атаку США. Міністерство закордонних справ росії назвали її "неприйнятним порушенням суверенітету", а сенатор Алєксєй Пушков заявив, що дії Трампа повертають світ до "дикого імперіалізму XIX століття". Проте ідеологи кремля, зокрема Алєксандр Дугін та Маргаріта Сімоньян, відкрито визнають ефективність американського підходу та демонструють заздрість.

Хартог підкреслює, що іронія полягає в тому, що Трамп демонструє більшу вправність у "світі сили", ніж путін, який роками проголошував домінування росії у глобальній політиці. За словами Галлямова, приниження путіна тепер очевидне для всіх.

