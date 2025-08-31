США пригрозили росії санкціями на Радбезі ООН

Зустріч Радбезу ООН була скликана після масштабного обстрілу Києва.

США пригрозили росії санкціями, якщо та не буде просуватися до миру з Україною. Таке попередження було надіслано москві під час екстреного засідання Ради безпеки ООН у п'ятницю.

Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч Радбезу ООН, як розповідає The Guardian, була скликана після масштабного обстрілу Києва, жертвами якого стали понад 20 людей. Радник-посланник місії США Джон Келлі заявив на зустрічі, що такі удар "ставлять під сумнів серйозність прагнення росії до миру", і зажадав, щоб росія їх припинила.

Крім того, Келлі сказав, що російський диктатор владімір путін має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. А також, за даними The Guardian, повторив попередження президента США Дональда Трампа про те, що проти росії можуть запровадити санкції, якщо війна продовжиться.

25 серпня президент США Дональд Трамп попередив москву про можливі «серйозні наслідки», якщо вона не припинить війну в Україні. Він заявив, що може втрутитися особисто, і висловив розчарування триваючими атаками росії, після чергової розмови з путіним.

26 серпня Трамп пригрозив новими економічними санкціями, не назвавши термінів, і зазначив, що це буде «економічна, а не світова війна».

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили атаку на Україну 629 ракетами й дронами, протиповітряна оборона збила 589 з них.

Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за останній час. За даними КМВА, наслідки фіксували в усіх районах, що є антирекордом для столиці.

Унаслідок удару загинули 25 людей, серед них четверо дітей.