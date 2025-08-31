Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США пригрозили росії санкціями на Радбезі ООН

31 серпня 2025, 18:28
США пригрозили росії санкціями на Радбезі ООН
Зустріч Радбезу ООН була скликана після масштабного обстрілу Києва.

США пригрозили росії санкціями, якщо та не буде просуватися до миру з Україною. Таке попередження було надіслано москві під час екстреного засідання Ради безпеки ООН у п'ятницю.

Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч Радбезу ООН, як розповідає The Guardian, була скликана після масштабного обстрілу Києва, жертвами якого стали понад 20 людей. Радник-посланник місії США Джон Келлі заявив на зустрічі, що такі удар "ставлять під сумнів серйозність прагнення росії до миру", і зажадав, щоб росія їх припинила.

Крім того, Келлі сказав, що російський диктатор владімір путін має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. А також, за даними The Guardian, повторив попередження президента США Дональда Трампа про те, що проти росії можуть запровадити санкції, якщо війна продовжиться.

25 серпня президент США Дональд Трамп попередив москву про можливі «серйозні наслідки», якщо вона не припинить війну в Україні. Він заявив, що може втрутитися особисто, і висловив розчарування триваючими атаками росії, після чергової розмови з путіним.

26 серпня Трамп пригрозив новими економічними санкціями, не назвавши термінів, і зазначив, що це буде «економічна, а не світова війна».

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили атаку на Україну 629 ракетами й дронами, протиповітряна оборона збила 589 з них.

Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за останній час. За даними КМВА, наслідки фіксували в усіх районах, що є антирекордом для столиці.

Унаслідок удару загинули 25 людей, серед них четверо дітей.

КиївСШАвійнаатакаРадбез ООНсанкціі проти росії

Останні матеріали

російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється