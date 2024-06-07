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ПОЛІТИКА

США приймуть більш "конкурентну" стратегію ядерної зброї

07 червня 2024, 09:36
США приймуть більш
Фото: з вільного доступу
Адміністрація Байдена розглядає можливість подальшого розвитку ядерних сил США в умовах зростаючої ядерної загрози.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір ухвалити більш рішучу стратегію щодо нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

Про це повідомляє Semafor.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена розповів виданню, що Сполучені Штати вважають за потрібне "ухвалити більш конкурентний підхід до нерозповсюдження і контролю над озброєннями" в контексті зростаючої глобальної напруженості та "внести певні корективи у нашу позицію і можливості".

Очікується, що в п'ятницю, 7 червня, старший директор Білого дому з питань контролю над озброєннями Пранай Вадді окреслить новий напрямок на конференції з контролю над озброєннями.

Минулого року на цій зустрічі радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готові обговорювати контроль над озброєннями з Китаєм і росією "без попередніх умов". Однак Пекін і москва фактично відкинули ці пропозиції, що змусило США змінити свій підхід.

Співрозмовник видання також додав, що адміністрація все ще сподівається посадити своїх геополітичних суперників за стіл переговорів, але хоче показати, що відмова від переговорів матиме наслідки.

"росія і Китай зіткнуться зі зниженням рівня безпеки, якщо вони продовжуватимуть відмовлятися від переговорів", - сказав він.

Хоча обидві країни запропонували відносно мало конкретики щодо майбутніх змін у політиці, дедалі більш жорстке мислення адміністрації знайшло відображення в рішеннях про розробку США нової ядерної гравітаційної бомби та зусиллях щодо продовження терміну служби деяких атомних підводних човнів класу "Огайо".

Чиновник також додав, що адміністрація Байдена також розглядає можливість подальшого розвитку ядерних сил США в умовах зростаючої ядерної загрози та працює над тим, щоб забезпечити ключових союзників можливостями нанесення ударів на великі відстані і засобами спостереження, необхідними для самозахисту.

Білий дім також починає закладати основу для ключових ядерних питань, з якими зіткнеться Байден у разі свого переобрання. Хоча США і росія залишаються юридично пов'язаними новим Договором про скорочення наступальних озброєнь (СНО), остання угода, що обмежує два найбільші ядерні арсенали світу, закінчується в 2026 році.

"Якщо буде другий термін (президентства Байдена. - ред.), ключовим питанням для нашої адміністрації буде те, як ми підійдемо до цієї дати, 6 лютого 2026 року. Ми повинні думати про середовище, в якому ми не будемо обмежені, але так само, як і росія, і Китай", - сказав чиновник.

СШАядерна зброя

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