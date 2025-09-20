США призупинили продаж систем Patriot європейським союзникам – ЗМІ

За даними видання, першим сигналом стала ситуація з Данією, яка наближалася до підписання контракту на придбання Patriot.

Сполучені Штати тимчасово зупинили продаж систем протиповітряної оборони Patriot та іншого озброєння низці європейських країн.

Про це повідомляє The Atlantic.

За даними видання, першим сигналом стала ситуація з Данією, яка наближалася до підписання контракту на придбання Patriot. Переговори тривали кілька тижнів за участі американських і французьких дипломатів, однак напередодні дедлайну Пентагон несподівано втратив інтерес до угоди.

За словами джерел, у США вважають, що системи Patriot є дефіцитними й повинні залишатися зарезервованими насамперед для власних потреб. Зокрема, у Міноборони визнають, що країна має лише близько 25% перехоплювачів, необхідних для реалізації власних військових планів.

У Європі аналогів американській системі фактично немає, що робить її особливо затребуваною на тлі зростаючих ризиків повітряних атак і регулярних провокацій з боку росії. Аналітики попереджають: тривале блокування може призвести до розколів у відносинах США та союзників і послаблення обороноздатності континенту.

Крім того, нова політика може обійтися Вашингтону в мільярди доларів втрат від скорочення військових контрактів, робочих місць та інвестицій у дослідження й розробки.

У самій американській адміністрації також спостерігаються розбіжності. Представники Держдепартаменту наполягають, що їх не застали зненацька, тоді як у Пентагоні спростовують припущення, що рішення ухвалюється кулуарно.

Видання зазначає, що зміни у підходах відображають переконання частини впливових чиновників, які вважають головним суперником США не росію, а Китай, і закликають зосередити ресурси саме на Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Дефіцит Patriot загострився і через активне використання системи у війні росії проти України. Київ отримав від союзників кілька батарей ППО, які довели свою ефективність проти російських ракет і дронів.

Експерти наголошують: відмова США від постачання озброєння європейським країнам може змусити їх звертатися до альтернативних постачальників.

"Якщо нинішнє очікування у два роки перетворюється на п’ять, країни Європи будуть змушені шукати інші варіанти", – заявила заступниця міністра оборони США з питань закупівель Кара Аберкромбі.