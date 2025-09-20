США призупинили продаж систем Patriot європейським союзникам – ЗМІ
Сполучені Штати тимчасово зупинили продаж систем протиповітряної оборони Patriot та іншого озброєння низці європейських країн.
Про це повідомляє The Atlantic.
За даними видання, першим сигналом стала ситуація з Данією, яка наближалася до підписання контракту на придбання Patriot. Переговори тривали кілька тижнів за участі американських і французьких дипломатів, однак напередодні дедлайну Пентагон несподівано втратив інтерес до угоди.
За словами джерел, у США вважають, що системи Patriot є дефіцитними й повинні залишатися зарезервованими насамперед для власних потреб. Зокрема, у Міноборони визнають, що країна має лише близько 25% перехоплювачів, необхідних для реалізації власних військових планів.
У Європі аналогів американській системі фактично немає, що робить її особливо затребуваною на тлі зростаючих ризиків повітряних атак і регулярних провокацій з боку росії. Аналітики попереджають: тривале блокування може призвести до розколів у відносинах США та союзників і послаблення обороноздатності континенту.
Крім того, нова політика може обійтися Вашингтону в мільярди доларів втрат від скорочення військових контрактів, робочих місць та інвестицій у дослідження й розробки.
У самій американській адміністрації також спостерігаються розбіжності. Представники Держдепартаменту наполягають, що їх не застали зненацька, тоді як у Пентагоні спростовують припущення, що рішення ухвалюється кулуарно.
Видання зазначає, що зміни у підходах відображають переконання частини впливових чиновників, які вважають головним суперником США не росію, а Китай, і закликають зосередити ресурси саме на Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Дефіцит Patriot загострився і через активне використання системи у війні росії проти України. Київ отримав від союзників кілька батарей ППО, які довели свою ефективність проти російських ракет і дронів.
Експерти наголошують: відмова США від постачання озброєння європейським країнам може змусити їх звертатися до альтернативних постачальників.
"Якщо нинішнє очікування у два роки перетворюється на п’ять, країни Європи будуть змушені шукати інші варіанти", – заявила заступниця міністра оборони США з питань закупівель Кара Аберкромбі.