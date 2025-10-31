США призупинили розширення технологічних санкцій проти Китаю після зустрічі Трампа і Сі

Таке рішення Білого дому ухвалили в обмін на відтермінування Китаєм на один рік обмежень на експорт рідкісноземельних мінералів

Влада США вирішила на один рік призупинити дію нового заходу, який серйозно розширив кількість китайських фірм, для яких обмежено доступ до американських технологій.

Таке рішення в Білому домі ухвалили після зустрічі президента Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна в Південній Кореї, заявив глава американського Мінфіну Скотт Бессент, повідомляє 30 агентство Reuters.

Як заявив пізніше чиновник в інтерв'ю Fox Business Network, таке рішення Білого дому ухвалили в обмін на відтермінування Китаєм на один рік обмежень на експорт рідкісноземельних мінералів — ключових компонентів для технологій, які здебільшого контролюються Китаєм.

Як нагадує Reuters, рішення адміністрації Трампа від 29 вересня (що зустріло різку протидію з боку Пекіна), по суті, забороняло китайським компаніям (щонайменше 50% акцій яких належать компаніям, які раніше підпали під санкції США), отримувати експортні постачання технологій зі США.

"Цей захід, спрямований на те, щоб ускладнити китайським компаніям використання дочірніх компаній для купівлі технологій, що підпадають під обмеження, зачепив 20 тисяч нових китайських компаній, які підпадають під експортні обмеження США, згідно з нещодавнім звітом WireScreen", — підсумувало видання.

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна 30 жовтня 2025 року в Пусані тривала 1 годину 40 хвилин.