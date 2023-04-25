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ПОЛІТИКА

США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами

25 квітня 2023, 12:28
США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами
Фото: Ukrinform
США направили 43 фахівця в Україну, яка бореться з російськими кібернападами в розпал війни.

Сполучені Штати направляють більше своїх кіберсил за кордон, щоб допомогти іншим країнам, в тому числі й Україні, боротися з хакерами.

Про це заявив генерал-майор армії США Вільям Хартман, повідомляє Reuters.

За останні три роки Сили кібернаціональних місій (CNMF) збройних сил США провели 47 таких оборонних операцій у 20 країнах на запрошення цих країн.

"Попит на це тільки зростає, і вони не всі однакові", — заявив генерал-майор армії США Вільям Хартман.

Хартман сказав, що CNMF направив 43 фахівців в Україну, яка бореться з російськими кібернападами під час війни, яку росія називає "спеціальною операцією".

"Ми відправляємо оборонні групи, і вони полюють на загальних супротивників, знаходять інструменти та можливості", - сказав Хартман.

Окремий інцидент, який вони розкрили під час спільної презентації на конференції, стосувався іранської хакерської групи, яка зламала систему голосування в одному з американських міст, які використовувалися для звітування про результати виборів 2020 року.

У CNMF побоювалися, що хакери можуть зробити веб-сайт системи «схожим на підробку голосування», але агентство скасувало доступ, сказав Хартман.

"Жодного впливу на виборчу інфраструктуру не було", — додав Гольдштейн.

"Ми хочемо зробити це зразком — знайти технічні докази, щоб передати CNMF", — сказав він, додавши, що забезпечення безпеки президентських виборів у США у 2024 році є "головним пріоритетом".

кібератакиСША

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