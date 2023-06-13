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ПОЛІТИКА

США стурбовані планами Північної Кореї поставити росії більше зброї

13 червня 2023, 11:38
США стурбовані планами Північної Кореї поставити росії більше зброї
Фото: з відкритих джерел
Країни посилюють партнерство.

Сполучені Штати стурбовані тим, що Північна Корея планує постачати більше зброї в росію.

Про це заявив у понеділок представник Держдепартаменту США, повідомляє Reuters.

Коментар представника Держдепу пролунав на тлі обіцянки лідера Північної Кореї Кім Чен Ина посилити стратегічну співпрацю з москвою.

Раніше в понеділок державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNAповідомило, що Кім Чен Чен Ин у посланні президенту росії володимиру путіну з нагоди національного дня росії закликав до "тіснішої стратегічної співпраці" з москвою, "міцно тримаючись за руку з російським президентом, відповідно до спільного бажання народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни".

Представник Державного департаменту заявив, що незважаючи на заперечення Пхеньяном того, що він продавав зброю росії для війни в Україні, Сполучені Штати підтвердили, що Північна Корея здійснила поставку зброїпідтримуваній кремлем групі найманців Вагнера в листопаді 2022 року. КНДР цю інформацію заперечувала.

"Ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати більше військового обладнання в росію", — заявив речник.

Північна Корея намагалася налагодити більш тісні стосунки з кремлем і підтримала москву після того, як вона вторглася в Україну минулого року, покладаючи при цьому провину на "гегемоністську політику" та "свавілля" Сполучених Штатів і Заходу.

У березні Сполучені Штати заявили, що мають нову інформацію про те, що росія активно прагне придбати додаткову зброю у Північної Кореї в обмін на продовольчу допомогу.

Вашингтон наклав санкції на громадянина Словаччини, який намагався організувати продаж росії понад двох десятків видів північнокорейської зброї та боєприпасів, щоб допомогти москві замінити втрачену під час війни з Україною військову техніку.

Нещодавні значущі зустрічі представників "глобальної Півночі" та "глобального Півдня" показали, що починає проглядатися стійка тенденція до формування в Азії системи мікроальянсів безпеки замість створення глобальної структури на кшталт "азійського НАТО".

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