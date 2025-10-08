США та Канада спільно працюють над системою ПРО "Золотий купол" – Трамп

Сполучені Штати та Канада "тісно співпрацюють" у роботі над новою системою протиракетної оборони "Золотий купол".

Як уточнив американський президент, нова ПРО розробляється для розгортання у обох країнах.

"Хочемо, щоб це був захист, з урахуванням того, що відбувається у світі", - заявив Трамп.

"Золотий купол" – це амбітна американська оборонна програма, яка передбачає створення космічної системи раннього виявлення та знищення ворожих ракет ще до того, як вони подолають значну частину траєкторії.

Йдеться про запуск на орбіту сотень супутників-датчиків для спостереження, а також бойових супутників із лазерами чи ракетним озброєнням для перехоплення цілей.

За даними Reuters, мережа може складатися з 400-1000 супутників для виявлення запусків і приблизно 200 бойових апаратів для ураження ракет у повітрі.

Серед компаній, які претендують на участь у проекті, називали SpaceX Ілона Маска, Palantir і Anduril. Водночас SpaceX не займатиметься розробкою озброєння, а лише технічною інфраструктурою.