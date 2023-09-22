США та Китай створюють економічні робочі групи, що є ознакою покращення відносин – Bloomberg

Групи будуть регулярно зустрічатися на рівні заступників міністрів.

США та Китай створюють дві робочі групи для обговорення економічних і фінансових питань, що є новою ознакою відлиги у відносинах між найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Групи забезпечать постійні структуровані канали для відвертих і предметних дискусій з питань економічної та фінансової політики, а також для обміну інформацією про макроекономічні та фінансові події", - йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

Зустрічі відбуватимуться на регулярній основі на рівні заступників міністрів, які звітуватимуть перед міністром фінансів США Джанет Йеллен і віце-прем'єром Китаю Хе Ліфенгом.

Ця структура є значно менш широкою, ніж двосторонні форуми на початку цього століття, коли в них брали участь багато членів кабінету міністрів і вони охоплювали широкий спектр питань.

Створення двох груп також знаменує відновлення регулярного економічного діалогу між двома країнами вперше з 2018 року, коли адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа відмовилася від структурованої взаємодії.

Вашингтон і Пекін домовилися про створення цих груп під час липневого візиту Єллен до Пекіна.

"Життєво важливо, щоб ми говорили, особливо коли ми не згодні. Ці робочі групи слугуватимуть важливими форумами для донесення інтересів і занепокоєнь Америки, сприятимуть здоровій економічній конкуренції між нашими двома країнами з рівними умовами для американських робітників і бізнесу, а також просуватимуть співпрацю у вирішенні глобальних проблем", - сказала Єллен.

Ще однією ознакою того, що обидві сторони намагаються послабити напруженість, є те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і міністр закордонних справ Китаю Ван І нещодавно обговорили можливу зустріч між Сі Цзіньпіном і Джо Байденом, зокрема, на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско в листопаді.