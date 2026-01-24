США ведуть закриті переговори з Ізраїлем

Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Речниця офісу прем’єра Шош Бедросіан підтвердила факт майбутньої зустрічі, однак не уточнила її часу та порядку денного. У посольстві США в Єрусалимі від коментарів утрималися. Водночас, за інформацією Reuters, Віткофф і Кушнер уже провели переговори з Нетаньяху, основною темою яких стала ситуація в Секторі Гази. Зустріч відбулася на тлі ініціативи президента США Дональда Трампа щодо просування перемир’я між Ізраїлем та Хамас, яке неодноразово порушувалося.

22 січня Сполучені Штати оголосили про плани створення так званої "Нової Гази" з нуля. Проєкт передбачає будівництво житла, центрів обробки даних та прибережних курортів і є частиною ширшої стратегії післявоєнного врегулювання.

Крім того, голова підтримуваного США перехідного палестинського комітету з тимчасового управління Газою Алі Шаат заявив, що прикордонний перехід Рафах може відкритися вже наступного тижня.

За даними видання, Ізраїль планує обмежити кількість палестинців, які в’їжджають до Гази з Єгипту, щоб забезпечити можливість виїзду більшої кількості людей напередодні відкриття переходу.