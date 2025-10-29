США вперше випробували унікальний надзвуковий літак X-59

Літак, побудований для NASA аерокосмічним підрядником Lockheed Martin.

У Сполучених Штатах вперше піднявся в небо реактивний літак NASA X-59, що був розроблений для подолання звукового бар'єру з мінімальним шумом.

Літак, побудований для NASA аерокосмічним підрядником Lockheed Martin, злетів приблизно через годину після сходу сонця зі злітно-посадкової смуги на заводі Skunk Works компанії в Палмдейлі, приблизно за 100 км на північ від Лос-Анджелеса.

Злетівши, літак повернув на північ по траєкторії до авіабази Едвардс, де він безпечно приземлився приблизно через годину поблизу Дослідницького центру польотів Армстронга NASA. Його супроводжував літак-переслідувач NASA.