США вперше випробували унікальний надзвуковий літак X-59

29 жовтня 2025, 14:55
Літак, побудований для NASA аерокосмічним підрядником Lockheed Martin.
У Сполучених Штатах вперше піднявся в небо реактивний літак NASA X-59, що був розроблений для подолання звукового бар'єру з мінімальним шумом.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Літак, побудований для NASA аерокосмічним підрядником Lockheed Martin, злетів приблизно через годину після сходу сонця зі злітно-посадкової смуги на заводі Skunk Works компанії в Палмдейлі, приблизно за 100 км на північ від Лос-Анджелеса.
 
Злетівши, літак повернув на північ по траєкторії до авіабази Едвардс, де він безпечно приземлився приблизно через годину поблизу Дослідницького центру польотів Армстронга NASA. Його супроводжував літак-переслідувач NASA.
 
Близько 200 працівників аерокосмічної галузі та їхні родини спостерігали за злетом з безпечної відстані, припарковані вздовж сусідньої автомагістралі.
 
Унікальна форма літака розроблена для зменшення вибухоподібного звукового удару, який зазвичай виникає, коли літак долає звуковий бар'єр.
 
За даними Lockheed, вдосконалення такої технології польоту з низьким рівнем шуму спрямоване на подолання однієї з основних перешкод для надзвукових комерційних польотів, які довгий час були обмежені над населеними пунктами через проблеми з шумом.

 

