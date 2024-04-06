США впевнені в атаці Ірану на американські або ізраїльські активи – CNN

Сполучені Штати готуються до "значної" атаки, яка може статися вже протягом наступного тижня з боку Ірану проти об'єктів Ізраїлю і США у відповідь на удар по будівлі його консульства в Сирії, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації Білого дому.

Високопосадовці США впевнені, що атака з боку Ірану є "неминучою", і цю думку поділяють їхні ізраїльські колеги.

Видання пише, що обидва уряди працюють над тим, щоб зайняти позицію на випередження, адже передбачають, що атака Ірану може розгортатися різними способами, тому як американські, так і ізраїльські об'єкти й персонал на Близькому Сході знаходяться під загрозою атаки.

Прямий удар Ірану по Ізраїлю є одним з найгірших сценаріїв, до якого готується Білий дім, адже він гарантує швидку ескалацію без того неспокійної ситуації на Близькому Сході.

"США попередили Іран не використовувати удар по Дамаску як привід для нападу на американський персонал та об'єкти", - заявив неназваний представник Державного департаменту.

Минулого тижня речниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що, за оцінкою США, авіаудар по будівлі консульства Ірану в Сирії здійснив Ізраїль.