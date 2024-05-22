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США вважають, що кремль запустив космічну зброю проти американського супутника

22 травня 2024, 13:29
США вважають, що кремль запустив космічну зброю проти американського супутника
Фото: patrick.af.mil
Минулого тижня росія запустила супутник, який, на думку американської розвідки, є зброєю, здатною перевіряти і атакувати інші супутники.

Про це сьогодні заявило Космічне командування США, передає агенція Reuters.

російський космічний апарат відстежує американський супутник-шпигун на орбіті.

російська ракета "Союз" стартувала з космодрому Плесецьк приблизно за 800 км на північ від москви 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше дев'ять супутників, в тому числі КОСМОС 2576, тип російського військового космічного апарату-"інспектора", який американські офіційні особи вже давно засуджують як такий, що демонструє безрозсудну поведінку в космосі.

"Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - заявив представник USSPACECOM.

Представник джодав, що росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США.

COSMOS 2576 нагадує раніше розгорнуті контр космічні вантажі 2019 і 2022 років, йдеться в заяві, посилаючись на минулу російську тактику розгортання супутників поблизу чутливих американських супутників-шпигунів.

Американські спецслужби очікували запуску COSMOS 2576 і поінформували союзників про свою оцінку супутника ще до його розгортання в космосі, за словами американського чиновника, знайомого з даними розвідки. Запуск також включав цивільні супутники, розгорнуті на різних орбітах.

"Таке поєднання військового і цивільного корисного навантаження було абсолютно несподіваним. Ніколи раніше не бачив такого в російських запусках", - сказав аналітик Барт Хендрікс, який давно відстежує російську космічну програму.

COSMOS 2576 схожий на супутники, які росія запустила у 2019 і 2022 роках, і які США також називали контркосмічною зброєю. Супутник 2019 року викинув об'єкт у космос і тісно слідував за супутником Національного розвідувального управління США, розвідувального агентства, що здійснює нагляд за супутниками-шпигунами.

Станом на вчора КОСМОС 2576 не наближався до американського супутника, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й USA 314, супутник НРУ розміром з автобус, запущений у квітні 2021 року.

 
РосіяСШАсупутник

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