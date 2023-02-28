США виділили Україні перший транш із запланованих $10 млрд бюджетної підтримки

США надали Україні 1,25 млрд. доларів у рамках прямої бюджетної допомоги. Загальний її обсяг складає 9,9 млрд. доларів, які мають надійти Україні протягом 2023-го року.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на міністерку фінансів США Дженет Єллен, яка 27 лютого відвідала Київ.

"Ця економічна допомога посилить тил, що зміцнить спротив українців. Ці гроші допоможуть зберегти роботу цивільним службовцям. Успіхи української армії у першу чергу – результат хоробрості та сили українських солдатів, але тривалі військові зусилля неможливі без ефективного урядування", - заявила Єллен.

Така фінансова підтримка має допомогти функціонуванню ключових державних служб, які забезпечують економічну та соціальну стабільність України. Зокрема, це стосується забезпечення критичних потреб населення, включаючи витрати на охорону здоров'я, освіту, служби екстреної допомоги, підтримку уряду. Кошти виплачуватимуть через програму Світового банку PEACE.