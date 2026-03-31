США виключили із санкційного списку три російські судна

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 31 березня скасувало санкції з трьох російських контейнеровозів: Fesco Moneron, Fesco Magadan і Sv Nikolay.

Відомство видало генеральну ліцензію № 134, яка тимчасово знімає заборону на транзакції, пов'язані з продажем, доставкою та розвантаженням російської сирої нафти та нафтопродуктів. Ліцензія діє до 11 квітня 2026 року і поширюється лише на вантажі, завантажені до 12 березня. Фактично це дозволяє суднам, які вже перебували в дорозі, безперешкодно завершити рейси та розвантажитися.

Послаблення охоплює управління суднами, найм екіпажу, бункерування, лоцманське проведення та аварійний ремонт. Водночас нові завантаження нафти залишаються під забороною, як і будь-які транзакції, пов'язані з Іраном.

Це вже не перший подібний крок Вашингтона. 13 березня США тимчасово зняли санкції з російської нафти, яка на той момент вже перебувала на танкерах у морі. Аналогічні рішення були ухвалені щодо венесуельської та іранської нафти. Міністр фінансів Скотт Бессент оцінив вигоду москви від цих послаблень у "незначні" 2 млрд доларів.

Причиною пом'якшення санкційного тиску стала енергетична криза, спричинена війною США та Ізраїлю проти Ірану. Фактичне закриття Ормузької протоки та удари по нафтовій інфраструктурі поставили світовий ринок нафти під найсильніший тиск за останні роки.

Президент Трамп запевнив, що санкції проти російської нафти будуть відновлені після завершення кризи на Близькому Сході.