США вимагають гарантій ЄС для Ормузької протоки

Союзників закликають швидко визначитися з діями.

Сполучені Штати закликають європейських союзників надати конкретні зобов’язання для забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За словами представника НАТО, Вашингтон очікує від партнерів чітких пропозицій уже в найближчі дні на тлі перемир’я з Іраном.

Це питання обговорювали під час зустрічі президента США Дональда Трампа з генсеком Альянсу Марком Рютте у Білому домі.

Раніше коаліція під проводом Великої Британії, до якої входять понад 40 країн, погодилася сприяти відкриттю протоки після завершення активних бойових дій.

Втім, попри домовленості, удари між Іраном та Ізраїлем тривають, а Ормузька протока фактично залишається заблокованою. У Тегерані вважають ізраїльські атаки по Хезболлі порушенням умов перемир’я.

Зазначимо, що вчора перші судна після блокади пройшли Ормузьку протоку.