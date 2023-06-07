США виведуть на орбіту спеціальну групу супутників. Причина – загроза Китаю та росії у космосі – Bloomberg

Мережа під назвою Silent Barker перебуватиме на висоті понад 35 кілометрів над Землею.

Космічні сили США мають намір запустити групу супутників для відстеження китайських або російських космічних апаратів, які потенційно можуть вивести з ладу або пошкодити американські орбітальні об’єкти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Космічні сили США.

Мережа під назвою Silent Barker перебуватиме на висоті понад 35 кілометрів над Землею та рухатиметься по геосинхронній орбіті, яка "забезпечить можливості для пошуку, виявлення та відстеження об’єктів із космосу для своєчасного виявлення загрози".

Запуск угруповання супутників Silent Barker заплановано на липень цього року на борту ракети-носія Atlas V. Точну дату запуску наразі не повідомляють.

У повідомленні йдеться, що Silent Barker є відповіддю на спроби Китаю та росії розробити системи, які здатні збивати інші супутники, що викликає дедалі більше занепокоєння у США.

"Нове угруповання значно збільшить здатність Космічних сил відстежувати супутники противника на орбіті, які можуть маневрувати навколо або поблизу наших супутників", – сказала Сара Мінейро, колишня провідна співробітниця стратегічного підкомітету Комітету Палати представників із питань збройних сил.

У своїй щорічній оцінці загроз цього року Офіс директора національної розвідки заявив, що Китай має зброю, призначену для націлювання на супутники США та союзників.

У Космічних силах не уточнюють, скільки супутників складатиме мережу Silent Barker, за винятком того, що в ній буде задіяно “кілька космічних апаратів”.

"Спостереження з космосу доповнюватиме роботу наземних датчиків та долатиме їхні обмеження, забезпечуючи своєчасний 24-годинний збір супутникових даних, що не залежить від погоди", – заявили у Космічних силах США.