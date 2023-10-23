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ПОЛІТИКА

США, Японія та Південна Корея провели перші в історії спільні повітряні навчання

23 жовтня 2023, 10:33
США, Японія та Південна Корея провели перші в історії спільні повітряні навчання
Фото: AFP
Навчання були частиною зусиль країн щодо посилення оборонної співпраці на тлі зростаючої ракетної та ядерної загрози Північної Кореї.

США, Південна Корея та Японія вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.

Про це повідомляє Kyodo.

Навчання були частиною зусиль країн щодо посилення оборонної співпраці на тлі зростаючої ракетної та ядерної загрози Північної Кореї. В навчаннях брали участь винищувачі ВПС Південної Кореї, ВПС США та Повітряних сил самооборони Японії, які супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52, що приземлився на авіабазі Південної Кореї у вівторок.

Видання зазначає, що ядерний бомбардувальник здійснив рідкісну посадку в Південній Кореї і взяв участь у спільних навчаннях з південнокорейськими винищувачами.

"Розгортання американського стратегічного бомбардувальника B-52 у Південній Кореї з інших причин, ніж участь у спільних військових навчаннях, вважається рідкістю", - зазначили у виданні.

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

СШАЯпоніяПівденна Кореянавчання

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