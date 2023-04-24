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США знизили рівень представництва в ООН через рф

24 квітня 2023, 10:36
США знизили рівень представництва в ООН через рф
Уряд Сполучених штатів вирішив на час головування росії в Раді безпеки ООН знизити рівень свого представництва.

США замінять посла на дипломатів нижчого рангу.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Вашингтон змінив стратегію поведінки в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, через те що Москва очолила орган. 

Сполучені Штати будуть направляти на засідання дипломатів нищого рангу, ніж посол, пише видання. 

"Це божевілля, що Росія є постійним членом Ради безпеки після того, як вона грубо порушила Статут ООН. Це дійсно один із багатьох проявів того, що Рада безпеки та ООН у цілому потребують реформування", - підкреслила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Головування в Радбезі ООН змінюється щомісяця, почергово між його членами. В травні цю роль виконуватиме Швейцарія, а в червні - Об'єднані Арабські Емірати, а в квітні - черга росії. 

Минулого тижня генсек ООН розлютився на Зеленського після свого візиту в Україну.

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