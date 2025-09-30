Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" в Криму

30 вересня 2025, 11:32
ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400
Фото: Сили спецоперацій
Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф"
У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" в тимчасово оупованому Криму. 
 
Про це повідомили Сили спецоперацій.
 
"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО", – зазначили там і додали, що радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф".
 
Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність. 
 
"Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій", – йдеться у повідомленні. 

 

