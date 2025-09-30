ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" в Криму

У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" в тимчасово оупованому Криму.

"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО", – зазначили там і додали, що радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф".

Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.

"Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій", – йдеться у повідомленні.