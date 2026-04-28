ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" у Криму
28 квітня 2026, 18:11
Скриншот з відео
У ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів middle-strike Сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили місце зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".
Про це повідомляє пресслужба ССО.
Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 км на схід від Сімферополя в окупованому Криму. Звідти ракети могли дістатися лінії фронту чи тилових міст України за кілька хвилин, зазначили в ССО.
Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски російських ракет із цієї локації.
"Ураження і знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", – ідеться в повідомленні.