ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" у Криму

У ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів middle-strike Сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили місце зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Про це повідомляє пресслужба ССО.

Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 км на схід від Сімферополя в окупованому Криму. Звідти ракети могли дістатися лінії фронту чи тилових міст України за кілька хвилин, зазначили в ССО.