Стармер: Європа повинна забезпечити надійні гарантії безпеки для мирного врегулювання війни в Україні

Британський прем'єр вважає, що Європа повинна допомогти забезпечити будь-яке мирне врегулювання війни рф проти України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що мирне врегулювання війни росії проти України можливе лише за умови, що Україна отримає надійні гарантії безпеки.

В інтерв'ю для The New York Times він підкреслив, що без таких гарантій будь-яка мирна угода буде беззахисною перед порушеннями з боку російського диктатора владіміра путіна.

"Я не довіряю путіну, і тому все, що він говорить, я сприймаю з певним ступенем обережності. Ми знаємо, що станеться, якщо не буде заходів безпеки: він порушить угоду у свій час", — заявив Стармер, наголошуючи на тому, що Європа повинна відігравати провідну роль у забезпеченні цих гарантій.

Прем'єр також привітав зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни. Він зазначив, що телефонна розмова між Трампом і путіним минулого тижня "дещо зрушила справу з мертвої точки", але попередив, що мирна угода не принесе миру без надійних механізмів безпеки для України.

У відповідь на ці виклики Стармер активно працює над формуванням міжнародної "коаліції охочих", яка б виконувала стримувальну роль щодо росії та гарантувала дотримання умов мирної угоди. За його словами, процес ще перебуває на ранній стадії, але вже плануються зустрічі представників коаліції, які обговорюватимуть військові аспекти можливого миротворчого контингенту в Україні.

Зустрічі, що відбудуться на наступному тижні поблизу Лондона, триватимуть три дні і зосередяться на плануванні операцій на суходолі, морі та в повітрі, а також на питаннях повоєнного відновлення України. Речник уряду Великої Британії підтвердив важливість цих зустрічей для підготовки до будь-яких непередбачуваних сценаріїв та забезпечення ефективних планів на майбутнє.

"Ми не можемо просто дочекатися угоди та сказати: 'Добре', а потім чухати потилицю. Ми маємо бути готові до всього", — додав Кір Стармер.