ПОЛІТИКА

Стармер заявив, що Британія не мусить обирати між США та Китаєм

27 січня 2026, 10:37
Стармер заявив, що Британія не мусить обирати між США та Китаєм
Фото: Getty Images
Візит Стармера до Китаю став першим візитом британського прем’єра до цієї країни за вісім років і відбувся після поїздки канадського прем’єра Марка Карні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед поїздкою до Пекіна запевнив, що його країна не буде змушена обирати між США та Китаєм.

Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Візит Стармера до Китаю став першим візитом британського прем’єра до цієї країни за вісім років і відбувся після поїздки канадського прем’єра Марка Карні, яка раніше спричинила загрозу нових тарифів з боку президента США Дональда Трампа.

Глава уряду заявив, що може зустрітися з президентом КНР Сі Цзіньпіном, не погіршуючи відносин зі США. Стармер підкреслив, що не планує йти на компроміси між двома країнами.
"Мене часто просять обирати між країнами. Я цього не роблю", – зазначив прем’єр.

Він також відзначив "значні можливості" для британського бізнесу, які може відкрити поїздка до Китаю.
"Ми маємо тісні відносини зі США і будемо їх підтримувати у питаннях безпеки та оборони. Водночас ігнорувати Китай, другу за величиною економіку світу, і втратити бізнес-можливості було б нерозумно", – додав Стармер.

СШАКитайБританіяКір Стармер

