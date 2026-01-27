Стармер заявив, що Британія не мусить обирати між США та Китаєм

Візит Стармера до Китаю став першим візитом британського прем’єра до цієї країни за вісім років і відбувся після поїздки канадського прем’єра Марка Карні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед поїздкою до Пекіна запевнив, що його країна не буде змушена обирати між США та Китаєм.

Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Глава уряду заявив, що може зустрітися з президентом КНР Сі Цзіньпіном, не погіршуючи відносин зі США. Стармер підкреслив, що не планує йти на компроміси між двома країнами.

"Мене часто просять обирати між країнами. Я цього не роблю", – зазначив прем’єр.

Він також відзначив "значні можливості" для британського бізнесу, які може відкрити поїздка до Китаю.

"Ми маємо тісні відносини зі США і будемо їх підтримувати у питаннях безпеки та оборони. Водночас ігнорувати Китай, другу за величиною економіку світу, і втратити бізнес-можливості було б нерозумно", – додав Стармер.