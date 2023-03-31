Столтенберг: Фінляндія стане членом НАТО найближчими днями
Це стало можливим після того, яка Туреччина напередодні останньою з держав Альянсу схвалила заявку північноєвропейської країни на вступ.
Про це сьогодні заявив генереальний секретар Альянсу ЄНС Столтенберг, розклала президент Фінляндії Саулі Нііністьо.
Написала вона в Twitter.
Всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. Генсек повідомив про розмову з фінським президентом Саулі Нііністьо, в якій привітав з цією історичною подією.
"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим", - йдеться в твіті.
Раніше генсек НАТО заявив, що Швеція може стати членом Альянсу до липня.