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Столтенберг: Фінляндія стане членом НАТО найближчими днями

31 березня 2023, 14:26
Столтенберг: Фінляндія стане членом НАТО найближчими днями
Фото: з вільного доступу
Вже цими днями Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО.

Це стало можливим після того, яка Туреччина напередодні останньою з держав Альянсу схвалила заявку північноєвропейської країни на вступ.

Про це сьогодні заявив генереальний секретар Альянсу ЄНС Столтенберг, розклала президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Написала вона в Twitter.

Всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. Генсек повідомив про розмову з фінським президентом Саулі Нііністьо, в якій привітав з цією історичною подією. 

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим", - йдеться в твіті.

Раніше генсек НАТО заявив, що Швеція може стати членом Альянсу до липня.

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