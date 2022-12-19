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ПОЛІТИКА

Страшну правду про путіна розказав головний розвідник росіян під час зустрічі з директором ЦРУ

19 грудня 2022, 14:06
Страшну правду про путіна розказав головний розвідник росіян під час зустрічі з директором ЦРУ
Фото: Главком
Очільник Служби зовнішньої розвідки рф Сергій Наришкін під час зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зважає на втрати серед своєї армії
Про це йдеться в матеріалі видання The New York Times із посиланням на неназваних чиновників у Вашингтоні.
 
Високопосадовці США, які були присутні на зустрічі, заявили, що Наришкін сказав: "росія ніколи не здасться, скільки б солдатів вона не втратила на полі бою".
 
За даними видання, під час зустрічі в Туреччині в листопаді Бернс і Наришкін намагалися відновити прямий особистий зв'язок між Вашингтоном і москвою, проте всі намагання провалилися.
 
За даними Генштабу, станом на 19 грудня Збройні сили України вже знищили майже 99 тис. російських окупантів. 
 
Як відомо, голова російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що зустрічався із директором ЦРУ Вільямом Бернсом в Туреччині 14 листопада. Це був найвищий особистий контакт між двома сторонами, відколи росія напала на Україну.
 
Після цього директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білл Бернс прибув до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і його колегами з розвідки у вівторок, 15 листопада.
 
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