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Су-57 стоять під відкритим небом, адже росія їх не захищає – Forbe

10 червня 2024, 12:17
Су-57 стоять під відкритим небом, адже росія їх не захищає – Forbe
Україна. Крим. Російський православний священик благословляє російський винищувач СУ-27 SM на військовому аеродромі Бельбек під Севастополем 26 листопада 2014. Фото: АFР
Нові українські безпілотники, ймовірно, збили другий винищувач-невидимку Су-57 на базі в рф.

Про це пише бізнес-видання Forbes.

Український дрон серйозно пошкодив і, можливо, знищив винищувач Су-57 російських ВПС рф в Астраханській області на аеродромі "Ахтубінськ".

Можливо, ще тоді ж був пошкоджений ще один такий літак. Це підтвердив речник української розвідки Андрій Юсов. 

Військово-повітряні сили рф зосередили в Ахтубінському державному льотно-випробувальному центрі багато своїх найкращих бойових літаків, серед яких Су-35, безпілотники "Охотник" і ​​Су-57.

росія заявляє, що вони відповідають американській Lockheed Martin F- 22 винищувача-невидимки.

В 2019 році на аеродромі було щонайменше 6 двомоторних надзвукових Су-57, а наземні екіпажі регулярно паркували реактивні літаки просто неба. Ще тоді викликало різкий протест популярного форуму російських авіаторів. 

В  Telegram-каналі  Fighterbomber писали, що через 28 місяців війни росії проти України військово-повітряні сили не збудували надійні укриття для найцінніших літаків. Цей же канал підтвердив, що СУ-57 отримав осколкові пошкодження під час суботнього нальоту.

Нестача укриттів для літаків не є виключно російською проблемою, та й українці мають погану звичку час від часу паркувати військові літаки просто неба на аеродромах в зоні дії російських безпілотників "Ланцет".

Проте українці завдають ударів по російських аеродромах ефективніше за росіян і багато в чому завдяки зростанню запасів безпілотних літальних апаратів великої дальності та відносній млявості росіян у прийнятті рішень.

Разом з тим, росіяни цього не роблять і коли вони змінюють базу, це є результатом давно запланованого руху. 

Часто це відбувається у відповідь на те, що певні бази постійно піддаються атакам українських ракет чи безпілотників.

"З його аеродромом, лабораторіями, великими випробувальними майданчиками, стрільбищами та інтригуючими новими бункерними комплексами, Ахтубінський державний льотно-випробувальний центр ... став одним із найцінніших активів для Міністерства оборони російської федерації", - пише нідерландський веб-сайт зі спостереження за літаками Scramble.

Су-57 на базі знаходяться там, тому що це найкраще і, можливо, єдине місце, де можна перевірити усі якості цих реактивних літаків.

російські військово-повітряні сили можуть не вивезти вцілілі Су-57 з Ахтубінська, не поставивши під загрозу розвиток цього типу, але якщо вони оцінять небезпеку, то можуть прислухатися до поради Fighterbomber і побудувати якісь укриття. Українська сторона сподівається, що російська авіація не прислухається до цієї розумної поради.

 
війна в УкраїніВтрати росії на війніСу-57

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