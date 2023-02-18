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Зранку росія випустила 4 "калібри, 2 збила ППО, в Хмельницькому пошкоджені багатоповерхівки, двоє поранених

18 лютого 2023, 11:00
Зранку росія випустила 4
8 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря.

8 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

"Загроза ракетних атак залишається! Зберігаймо спокій та дотримуймось правил безпеки!"- заявили в Повітряних силах ЗСУ.

Про це ПС ЗСУ сили на Facebook-сторінці.

В офісі президента заявили, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети. 

Написав Андрій Єрмак в Telegram-каналі.

Про це повідомив Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій.

Він написав в Telegram-каналі.

"Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях".

Був ще один вибух в місті, пізніше додав Голова Хмельницької ОДА.

Пізніше стало відомов, що в Хмельніцьку є 3 пошкоджених навчальних заклади і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь 500 вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб.

Є двоє поранених.

Також, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області працює ППО, і додав фото збитої російської ракети.

Про це він теж написав в Telegram-каналі.

Росіявійнаракетна атакакалібри

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