Суд арештував майно росіян "лужниківської" групи, серед якого отелі "Прем’єр Палац", "Русь", "Либідь", "Славутич"

Суддя частково задовольнила клопотання Офісу генпрокурора і наклала арешт на статутний капітал у низці компаній, які контролює російська так звана «лужниківська» група, а також на нерухоме майно в Україні

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі, а також Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії, якими володіє група VS Energy, яку, за версією слідства, контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін, пише Радіо Свобода.

Відповідно до рішення суду за 12 грудня, копія якого є в розпорядженні редакції «Схем», слідча суддя Олеся Батрин частково задовольнила клопотання Офісу генпрокурора і наклала арешт на статутний капітал у низці компаній, які контролює російська так звана «лужниківська» група, а також на нерухоме майно в Україні. А саме – на 7 готелів з мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі та Олександрії.

Відповідно до ухвали, це майно заборонено відчужувати.

В частині встановлення заборони користування цим майном суддя клопотання не задовольнив.

Крім того, арешт накладений на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу «Метроград» та ТРЦ «Метрополіс» у Києві.