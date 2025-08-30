Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Суд США визнав більшість мит Трампа незаконними

30 серпня 2025, 10:45
Суд США визнав більшість мит Трампа незаконними
Судовий вердикт не стосується мит на імпорт сталі та алюмінію, накладених Трампом

Апеляційний суд США постановив, що більшість мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, є незаконними. Рішення, ухвалене 29 серпня, поставило під сумнів один із ключових інструментів міжнародної економічної політики його адміністрації.

Про це пише Reuters.

Проте суд дозволив митам залишатися чинними до 14 жовтня, щоб Трамп мав час подати апеляцію до Верховного суду.

Суд у Вашингтоні більшістю голосів (сім проти чотирьох) визнав незаконними так звані "взаємні" мита та окремий пакет мит, запроваджений проти Китаю, Канади та Мексики. Судді аргументували це тим, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який посилалася адміністрація Трампа, не дає президенту права накладати мита чи будь-які інші збори. Закон традиційно використовувався для запровадження санкцій або заморожування активів, а не для торговельної політики.
 
Трамп став першим президентом, який використав IEEPA для накладання мит, стверджуючи, що це виправдано через торговельний дисбаланс і контрабанду наркотиків. Адміністрація наполягала, що закон дозволяє "регулювати" імпорт. Однак судді зазначили, що Конгрес не мав наміру надавати президенту необмежені повноваження у встановленні мит, оскільки це є виключним правом законодавчого органу, згідно з Конституцією США.
 
Цей судовий вердикт не стосується інших мит, накладених Трампом, зокрема на імпорт сталі та алюмінію, які були запроваджені на підставі іншого законодавства.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється