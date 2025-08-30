Суд США визнав більшість мит Трампа незаконними

Судовий вердикт не стосується мит на імпорт сталі та алюмінію, накладених Трампом

Апеляційний суд США постановив, що більшість мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, є незаконними. Рішення, ухвалене 29 серпня, поставило під сумнів один із ключових інструментів міжнародної економічної політики його адміністрації.

Про це пише Reuters.

Проте суд дозволив митам залишатися чинними до 14 жовтня, щоб Трамп мав час подати апеляцію до Верховного суду.

Суд у Вашингтоні більшістю голосів (сім проти чотирьох) визнав незаконними так звані "взаємні" мита та окремий пакет мит, запроваджений проти Китаю, Канади та Мексики. Судді аргументували це тим, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який посилалася адміністрація Трампа, не дає президенту права накладати мита чи будь-які інші збори. Закон традиційно використовувався для запровадження санкцій або заморожування активів, а не для торговельної політики.

Трамп став першим президентом, який використав IEEPA для накладання мит, стверджуючи, що це виправдано через торговельний дисбаланс і контрабанду наркотиків. Адміністрація наполягала, що закон дозволяє "регулювати" імпорт. Однак судді зазначили, що Конгрес не мав наміру надавати президенту необмежені повноваження у встановленні мит, оскільки це є виключним правом законодавчого органу, згідно з Конституцією США.

Цей судовий вердикт не стосується інших мит, накладених Трампом, зокрема на імпорт сталі та алюмінію, які були запроваджені на підставі іншого законодавства.