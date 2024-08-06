Суд у США визнав Google монополістом через мільярдні виплати за статус пошукової системи за замовчуванням – Reuters

Пошуковий гігант контролює близько 90% ринку онлайн-пошуку, 95% - на смартфонах.

Суд у США постановив, що Google порушив антимонопольне законодавство країни, заплативши мільярди доларів, щоб стати світовою пошуковою системою за замовчуванням.

Поро це повідомляє Reuters.

"Суд дійшов такого висновку: Google є монополістом, і він діяв як монополіст, щоб зберегти свою монополію", — зазначив окружний суддя у Вашингтоні (округ Колумбія) Аміт Мехта. За його словами, опція "за замовчуванням" — це надзвичайно цінний актив.

"Google, звичайно, усвідомлює, що втрата налаштувань за замовчуванням суттєво вплине на прибуток. Наприклад, Google прогнозує, що втрата налаштувань Safari за замовчуванням призведе до значного зниження кількості запитів і втрати доходів на мільярди доларів", — йдеться в матеріалі.

Мехта зазначив, що лише у 2021 році Google заплатив 26,3 млрд доларів за те, щоб його пошукова система була встановлена за замовчуванням на смартфонах і браузерах та щоб зберегти панівну позицію на ринку.

Зазначається, що ухвала відкриває шлях для другого судового розгляду, щоб визначити можливі виправлення, включаючи розділення материнської компанії Google Alphabet.

Етап "виправлення" може бути тривалим, після чого ймовірні апеляції до окружного та Верховного суду США, що розтягнеться до 2026 року.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд назвав судове рішення "історичною перемогою американського народу", додавши, що "жодна компанія — незалежно від того, наскільки вона велика чи впливова — не стоїть над законом".

Пошуковий гігант контролює близько 90% ринку онлайн-пошуку, 95% - на смартфонах.

Акції його материнської компанії - Alphabet — впали 5 серпня на 4,5% в рамках загального падіння вартості технологічних компаній. У 2023 році реклама Google становила 77% від загального обсягу продажів Alphabet.

Материнська компанія заявила, що планує подати апеляцію на ухвалу суду.