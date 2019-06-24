Суд зняв із Насірова відповідальність за розстрочки Онищенку

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким відповідальність за надання розстрочок компаніям Олександра Онищенка фактично перекладається з екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на керівників місцевих податкових інспекцій.

Таке рішення 24 червня ухвалила трійка суддів апеляційного суду у складі Андрій Парінов (головуючий), Олександр Беспалов, Наталія Літвіна, повідомляє "Економічна правда".

Рішення Окружного адмінсуду у листопаді 2017 року прийняла трійка суддів у складі Євгеній Аблов (головуючий), Павло Григоровича, Ігор Смолій. Справа була розподілена на цю трійку з порушеннями.

Судді вирішили, що Насіров мав повноваження приймати рішення про розстрочення податкового боргу фірмам без обмежень у сумі та в межах одного бюджетного року. При цьому, вважає суд, він не повинен був аналізувати фінансовий стан цих фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насіров не міг відмовити у розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

Фактично дане рішення і його підтвердження в апеляції дає Роману Насірову можливість перекласти відповідальність за надання розстрочок компаніям Онищенка на керівників місцевих держподаткових інспекцій. Сам він у такому разі виступає лише як особа, яка затвердила висновки, надані місцевими Державними податковими інспекціями.

Насіров підозрюється у зловживанні владою, а саме – ухваленні низки незаконних рішень про розстрочення платежів з рентної плати на суму 2,019 млрд грн. за користування надрами для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.

Нагадаємо, 4 березня Шевченківський райсуд Києва за власною ініціативою зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

Прокурори САП на вимогу сторони захисту почали 7 грудня 2017 року зачитувати повний текст обвинувального акта, що складається з 774 сторінок. Глава САП Назар Холодницький говорив, що зачитування обвинувального акту може затягнутися на два роки.

За версією слідства, Насіров причетний до так званої "газової схеми Онищенка". На думку детективів НАБУ, протягом 2015 року він ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розтермінування сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, залучених у схему, на загальну суму 2,019 млрд грн.

Насірова звинувачують у тому, що рішення ухвалювалися заднім числом і без узгодження з Міністерством фінансів. Крім того, слідство стверджує, що він збрехав "Укргазвидобуванню" і Державній службі геології та надр про відсутність у цих компаній податкового боргу. Цим він приховав факт невиконання ними умов договорів про спільну діяльність в частині сплати ренти, що могло б стати підставою для розірвання договорів.

Обвинуваченим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Потерпілим виступає компанія "Укргазвидобування".