Світ без контролю над ядерною зброєю може зазнати катастрофічних наслідків - ООН

В Організації Об'єднаних Націй стурбовані рішенням росії призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

В ООН закликали відновити дію договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь після заяви росії про призупинення участі в угоді.

Про це повідомляє Sky News.

"Світ без контролю над ядерною зброєю набагато небезпечніший, нестабільніший із потенційно катастрофічними наслідками», - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, потрібно вжити всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу.

Раніше речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що ядерна позиція США залишається незмінною, а наслідки заяви президента путіна - не зрозумілі. За словами Прайса, цього року Сполучені Штати публічно оголосили, що росія не дотримується договору, тому Вашингтон спостерігатиме, які кроки насправді робитиме москва.

Тим часом країни G7 засудили безвідповідальну ядерну риторику росії й запевнили, що це "не буде відволікати чи відмовляти" союзників від підтримки України "стільки, скільки потрібно".