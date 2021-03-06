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Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

У другому сеті українка поступалася 1:4, вигравши потім 5 геймів поспіль
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна виграла другий матч на турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.
Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Фото: twitter.com/WTA
За вихід до третього кола змагань посіяна під 5-м номером Світоліна завдала поразки американці Енн Лі - 6:0, 6:4, передає Укрінформ.
 
У другому сеті українка поступалася 1:4, вигравши потім 5 геймів поспіль.
 
Путівку до четвертого кола Ролан Гаррос Світоліна розіграє з переможницею зустрічі між 32-м номером «посіву» росіянкою Катериною Александровою та Барбарою Крейчиковою з Чехії.
 
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Світоліна водинадцяте грає на Відкритому чемпіонаті Франції й увосьме в основній сітці. Кращий результат - чвертьфінал в 2015, 2017 і 2020 роках.
 
Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.
 
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03 06 2021 14:57
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