Світові лідери вітають двотижневе перемир'я між США та Іраном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав досягнення двотижневого припинення вогню між США та Іраном та розблокування Ормузької протоки, закликавши одночасно до рішучих дій для примусу росії до припинення війни в Україні.

"Американська рішучість працює. Переконані, що настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви до припинення вогню та завершення війни проти України", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Європейські лідери також високо оцінили перемир’я на Близькому Сході. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль привітали домовленість, досягнуту за посередництва Пакистану. Мерц підкреслив, що головним завданням залишається досягнення тривалого припинення війни на подальших переговорах, а Вадефуль назвав перемир’я «радісною новиною» та подякував Пакистану за сприяння.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що світ став кращим завдяки домовленості, а припинення вогню потенційно може відновити вільне судноплавство в Ормузькій протоці та запобігти серйозному глобальному економічному спаду.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відзначив важливість дипломатичного кроку та закликав сторони проявити максимальну стриманість і повністю скористатися можливістю для пошуку мирного вирішення.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас також привітала досягнення домовленості про двотижневе перемир’я між США та Іраном.

Вона також заявила, що припинення вогню дозволить створити можливості для укладення довгострокової угоди про мир.

"Воно створює вкрай необхідну можливість пом’якшити загрози, зупинити ракетні обстріли, відновити судноплавство та створити простір для дипломатичних зусиль, спрямованих на укладення довгострокової угоди. Ормузька протока має знову бути відкритою для судноплавства", – написала Каллас.

Перемир’я передбачає відкриття Ормузької протоки для судноплавства на два тижні, поки триватиме угода між США та Іраном, а Вашингтон пообіцяв сприяти збільшенню обсягів перевезень у цьому стратегічному регіоні.

Цей крок створює потенціал для стабілізації регіону, але водночас підкреслює необхідність подальшої дипломатичної активності для досягнення довготривалого миру, як на Близькому Сході, так і у війні в Україні.