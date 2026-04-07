Сибіга: росія активізувала пропаганду через посилення співпраці України з країнами Перської затоки

Іранська повітряна агресія несподівано зіграла на руку Києву.

москва вдалася до пропаганди після того, як співпраця України з країнами Перської затоки різко активізувалася на тлі іранських повітряних атак.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у своєму дописі в X.

Чому росія занепокоєна

Іранська повітряна агресія несподівано зіграла на руку Києву: партнери з регіону високо оцінили унікальний досвід України у сфері протиповітряної оборони та безпеки. Київ суттєво зміцнив свої позиції в Перській затоці — і саме це, за словами Сибіги, спонукало москву до інформаційного удару.

кремль запустив одразу кілька типів фейків: нібито українські експерти зазнали втрат або були скомпрометовані, а також що Україна не виконує взятих зобов'язань перед партнерами. Сибіга попередив, що найближчими тижнями таких матеріалів побільшає.

Чому кампанія приречена на провал

Міністр переконаний, що пропаганда не спрацює. Країни Затоки безпосередньо спостерігають за тим, як Україна допомагає вибудовувати сучасний і дієвий захист — спростувати це фейками неможливо. Візит президента Зеленського додатково закріпив основу для довгострокової взаємовигідної співпраці.

"Ми сприймаємо цю кампанію як підтвердження того, що москва визнає успіх України та власну поразку", — підсумував Сибіга.