Сибіга: Швидкий вступ України до ЄС можливий

Міністр заявив, що переговори про фіксацію дати членства України реалістичні і враховують також інші країни-кандидати, зокрема Молдову.

Україна веде консультації про фіксацію дати свого вступу до Європейського Союзу, при цьому домовленість має враховувати також інші держави-кандидати.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Мюнхені.

Він наголосив, що публічні вимоги України про визначену дату вступу є реалістичними.

"Всі ці розмови реалістичні. Україна відверто ставить ті позиції, на які ми розраховуємо", – зазначив Сибіга.

За його словами, переговори про фіксацію дати вступу України до ЄС відбуваються не лише для України, а в контексті нової безпекової структури Європи.

"Для нас членство в ЄС – це елемент безпекових гарантій, тому ми активно консультуємося з європейськими партнерами", – пояснив міністр.

Сибіга також підкреслив, що оптимізм України ґрунтується на тому, що вдалося подолати проблему угорського вето та розпочати процес "фронтлоудингу", який допомагає наближати вступ до ЄС.

"Це добрий приклад, як знаходити правильні формули наближення членства України", – додав він.

Міністр нагадав, що при будь-якій схемі вступу Україна не йде сама.

"Не потрібно забувати, що є ще Західні Балкани, є Молдова. Це комплексне питання, і ми працюємо разом із нашими європейськими партнерами. Україна категорично проти декаплінгу з Молдовою – наш шлях до членства спільний", – наголосив Сибіга.